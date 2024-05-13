Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday olmaya karar verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na doğru, başkanlık için adaylar netleşiyor. Mevcut başkan Ali Koç'un yanı sıra eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını koydu. Yıldırım, eski yönetimden destek alarak başkanlık için hazırlıklarını sürdürüyor. Üyeler arasında da Yıldırım'a destek verenlerin sayısı oldukça fazla. Başkanlık seçimi, 2024 Haziran'ında gerçekleşecek ve kulübün geleceğini belirleyecek önemli bir dönemeç olacak.

Kaynak: Haber Merkezi