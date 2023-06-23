Basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım: "Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez" dedi.

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım: "Ben 5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım.. Ben emekli oldum."

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe Yönetimi 5 senedir çok güçsüz, gücü yok. Ali Bey'in şahsı ile bu iş yürümez." Ayrıca Fenerbajçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, "Hiç kimse aday çıkmazsa ben çıkarım. Herkes haddini bilsin" dedi.

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