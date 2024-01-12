2024 yılıyla birlikte Türkiye genelinde 'B' sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adaylarını bekleyen maliyetler arttı. Sürücü kursları tarafından talep edilen ücretlerin ortalama 20 bin TL'ye kadar çıktığı yeni dönemde, ehliyet almak isteyen bireyler valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kurslarının belirlediği ücretlere göre ödeme yapmak zorunda kalacaklar.

2024 itibarıyla 'B' sınıfı sürücü belgesi harcı da Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 58 artışla güncellendi. Buna göre, sürücü belgesi harcı B sınıfı için 3 bin 945 TL olarak uygulanacak.

'B' sınıfı ehliyet almak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, sağlık raporu almak ve sürücü belgesi sınavına girmek bulunuyor. Gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, sağlık raporu, 2 adet vesikalık fotoğraf ve sürücü belgesi harcı yer alıyor.

Bu ehliyetle kullanılabilecek araçlar arasında otomobil, kamyonet ve ticari amaç taşımayan tarım araçları bulunuyor. 'B' sınıfı ehliyet, 10 yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin sonunda sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri gerekmektedir.

Başvurular ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne şahsen ya da eDevlet üzerinden yapılabilmektedir.