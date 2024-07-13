Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette baba ile kızı yaralandı.

Olay Bursa Ankara karayolu üzeri Babasultan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlüt Y. (55) yönetimindeki 16 AKL 298 plakalı motosiklet seyir halindeyken, önünde U dönüşü yapan otomotil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kızı Azra Y. (14) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İBRAHİM USLU