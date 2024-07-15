Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile çarpışan elektrikli bisiklette baba ile kızı yaralandı.

Olay Yeni Mahalle Sahara sokak ile Yeni Kent Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sahara sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Niyazi D. (49) yönetimindeki 16 ART 854 plakalı minibüs ile Yeni Kent sokak üzerinde seyir halinde olan Polat M. (39) yönetimindeki elektrikli bisiklet iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisiklet sürücüsü ile arkasında oturan kızı Elif M. (7) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu