Ertuğrulgazi mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Zincirlikuyu caddesi üzerinde meydana geldi. Zincirlikuyu caddesinden sokağa dönüş yapan Harun İ. Yönetimindeki 34 K 7201 plakalı otomobil, sokaktan çıkan Teysir A.(48) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ve arkasındaki oğlu Muhammed A.(9) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.