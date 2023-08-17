Genç yaşta hayatını kaybeden Can Keser (25) idaresindeki araç, Samsun-Ankara kara yolunda, Çorum Burunçiftlik Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında sinyalizasyon direğiyle çarpışarak feci bir kaza geçirdi.

Kazada, acı bir ayrılık yaşandı. Otomobilin direksiyonunda bulunan Can Keser, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde ise babası Muzaffer Keser (56) yaralı olarak bulundu. Kazanın hemen ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Muzaffer Keser'e hemen müdahale etti. Yaralı baba, önceki söz konusu kaza yerindeki ilk yardımın ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrasında, Keser Ailesi'nin yakınları büyük bir üzüntü içindeydi. Acı haberle yıkılan aile üyeleri ve yakın dostları, gözyaşlarına boğuldu.