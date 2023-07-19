DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmesini “İhracattan memnun oluruz. Daha çok yatırım gelmeli ama kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye’ye yakışmıyor” diye değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Körfez Turu'ndaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiride bulundu.

Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olan Babacan, hükümetteyken hiçbir ülkeden tek kuruş talep etmediklerinin altını çizdi.

“Türkiye’ye daha çok yatırım gelmeli. Ama gidip de kapı kapı dolaşıp kredi dilenmek Türkiye’ye yakışmıyor" diyen Babacan, "Ben yıllarca hükümetteydim; tek bir ülkeden tek bir kuruş talebimiz olmadı. Biz, ‘Size mal satalım, gelin bize yatırım yapın’ dedik. Gidip de ‘Bize biraz para verin. Bizim damat Merkez Bankası’ndaki dövizi tüketti’ demedik. Seçimden önce söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. İnsanları aldattılar. Seçimden tam 3 hafta önce Sayın Erdoğan ‘Faiz artmaz, sadece iner’ dedi, 3 hafta sonra faizi artırdı. Türkiye’nin her yerine ‘Doğal gaz bedava’ diye billboardlar astırdılar. Seçimden sonra akaryakıta yakın tarihin en büyük zamlarını yaptılar" diye konuştu.

https://twitter.com/alibabacan/status/1681591557567447041

"Hem Mehmet Şimşek, hem de Cevdet Yılmaz yakın çalışma ekibimde olan arkadaşlar" diyen Babacan, "Bu iki görevlendirmeyi yaptığımız etkili muhalefetin bir sonucu olarak görüyorum. Doğrulara dönmenin ya da doğrulara dönüyormuş gibi görüntü oluşturmanı sonucu olarak görüyorum. Maalesef arkadaşlarımız sadece vitrinde. Kendi ekiplerini henüz kuramadılar. Türkiye ekonomisinin başındaki en büyük bela enflasyon. Sayın Erdoğan ellerini Merkez Bankası’ndan çekip orada baştan aşağıya düzgün bir kadroyu göreve getirmedikten sonra bu ülkede enflasyon düşmeyecek. İmkânsız" dedi.