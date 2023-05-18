DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere çağrıda bulunarak, sandıklara davet edip, mücadeleye için destek istedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlere çağrıda bulundu.

“Türkiye’den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın,” diyerek gençlere seslenen Ali Babacan , paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/alibabacan/status/1659131070179168256

“O EVLERDE BİZİM SESİMİZ OLUN”

"Biliyorum her yerde siyaset görmekten ve size seslenen siyasetçilerden yoruldunuz. Ama ben bugün sizlerden oy istemeyeceğim. Siz zaten çok daha fazlasını yapıp yılmadan sandıklarda mücadeleye devam ettiniz. Bugün başka bir şey konuşacağız. Anne, babalarınızı, aile büyüklerinizi konuşacağız. Sizden ricam onlarla konuşun.

Kutuplaşmış bir iklimde, mahalle duvarlarını artık yıkmak istediğinizi, ayrımcılığı istemediğinizi anlatın. Türkiye’den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın. Adaletin, hakkın, fırsat eşitliğinin ne denli hayati olduğunu anlatın. Geçmişin hayaletlerinin korkusu yüzünden sizlerin bugününüzün nasıl zarar gördüğünü anlatın. Öfkeyle parmak sallayan siyasetin size son 5 senede kaybettirdiklerini anlatın. Varsa, ülkemizden giden arkadaşlarınızı anlatın. Canları yana yana yabancı ülkelerde yaşadıklarını anlatın.

Tüm bunları ancak sizinle birlikte anlatabiliriz. Çünkü bizler bazı evlerdeki TV’lerde hiç yer bulamıyoruz. O evlerde bizim sesimiz olun. Biliyorum, sizin aklınız ve desteğiniz bizimle olduktan sonra bugünkü iktidarın arka bahçesi olmuş kanallara ihtiyacımız yok. Hadi, anlatmaya başlayalım. Türkiye’den vazgeçmeyen inadınızla, özgür ve zengin yarınları beraber inşa edelim".