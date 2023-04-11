Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuya iş alımlarında mülakatı büyük oranda kaldırma vaadine karşı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan imalı paylaşım geldi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesine yer alan 'kamuda mülakatı kaldırma' vaadinin kendi eylem planlarından alındığını öne sürdü.

Babacan, paylaşımında, "Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/alibabacan/status/1645777627582537728

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kamuoyuna açıkladığı müjdelerde, "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız" demişti.

DEVA'nın eylem planında söz konusu bu vaadin şöyle yer aldığı gözlendi:

"Kamu görevine alınmada adayların tabi tutulduğu sınavlara ilişkin adalet, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ve denetlenebilirliği sağlayacağız. Yazılı sınav sonuçlarına itibar edeceğiz. Mülakat uygulamasına son vereceğiz.