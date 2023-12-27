Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bulunan devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Babaeski Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı ve yangın söndürme eğitimi uygulamasında, itfaiye ekipleri hazır bulundu. Senaryo gereği hastanenin çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerindeki çalışanlar tahliye edildi. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri, yangın tatbikatı sonrası hastane personeline eğitim verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın ve zehirli gazlarla ilgili hastane personeli bilgilendirildi. Verilen eğitimle, yangınlar ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tatbikat sonunda hastane Başhekimi Op. Dr. Camettin Atam tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür etti.