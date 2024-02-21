Kırklareli ’nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem, meyve bahçelerinde de bitki gelişimi kontrol çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Babaeski ilçemizde İlçe Müdürlüğümüzün teknik personelleri tarafından buğday ekimi yapılan arazilerde fenolojik gözlemler ve iyi tarım uygulamaları desteği kapsamında meyve bahçelerinin kontrolleri yapılarak, bitki gelişimleri kontrol edildi" ifadelerine yer verildi.

Fenolojik gözlem nedir?

İklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin ve dolayısıyla vejetasyon devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilmesi fenolojik gözlemler yardımıyla mümkün oluyor. Bu safhaların tespiti için yapılan gözlemlere de fenolojik rasatlar deniyor.