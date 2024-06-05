Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezinin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu, kurum müdürleri, kursiyerler, kursiyer eğitmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti. Serginin açılışını yapan ve ürünleri inceleyen Kaymakam Elmacıoğlu, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim sezonu boyunca kursiyerlerin hazırladığı ürünler açılan sergide görücüye çıktı.