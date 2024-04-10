Kırklareli’nin Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol ulgulamasında sürücülere şeker ikramında bulunarak, bayramlarını tebrik etti.

Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde Ramazan Bayramı nedeniyle yol uygulaması yaptı. Durdurulan araçlar içerisindeki yolcularla bayramlaşan Babaeski İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Uysal, İslam aleminin idrak ettiği Ramazan Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, ikramlarda bulundu.

Jandarma personeli, sürücüler ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti. Uygulamadan oldukça memnun kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.