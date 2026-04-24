Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul Edirne D100 kara yolu Alpullu beldesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 NY 957 plakalı motosiklet ile Chevrolet marka binek otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazada motosiklette bulunan şahıs yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
