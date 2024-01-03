Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Kuleli köyünde bulunan ilkokul ve ortaokulu öğrencileri, "15 Temmuz" adındaki okul gazetelerini çıkardı.

Babaeski Kuleli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde 15 Temmuz gazetesini hazırlayarak yaşananların unutulmaması ve geleceğe aktarılması için anlam dolu bir çalışma gerçekleştirdi.

Gazetenin içeriğinde 15 Temmuz’un anlam ve önemine dair bilgiler, 15 temmuz kahramanlarının hayat hikayeleri, konu ile ilgili öğrenciler tarafından yapılan resimler, öğretmen ve öğrencilerin kaleminden çıkan düz yazılar ve şiirler bulunduruldu.