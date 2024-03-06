Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine, su verimliliği konulu eğitim verildi.

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi. Eğitim ile su kaynaklarının önemi ve suyun verimli kullanılmasına yönelik ilkokul öğrencilerine bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde yapılan sunumda, dünyadaki su miktarı, suyun kullanıldığı alanlar ve hanelerde suyun verimli kullanılmasına yönelik uygulanabilecek yöntemlere ilişkin konular eğlenceli bir şekilde öğrencilere aktarıldı. Eğitim çalışması sonunda öğrencilerin konuya dair detay soruları cevaplandırıldı.