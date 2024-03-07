Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin Ergene Nehri’ne uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ile Katranca köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye gire, M.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ergene Nehri’ne uçtu. Nehre düşen otomobilin sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.B. kaldırıldığı Babaeski Devlet Hastanesi’nde hastanede tedavi altına alındı.
Ergene Nehrine düşen otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha