Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Babalar Günü münasebetiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı huzur evleri sakinleriyle Mudanya Altıntaş'taki Kızılay Kampı’nda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğinde Babalar Günü dolayısıyla Kızılay'ın Altıntaş'taki Mudanya Tesisleri’nde anlamlı bir program düzenlendi.

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, Kızılay İl Başkan Yardımcısı Mürsel Durmaz, Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı huzur evlerinden toplam 250 misafir katıldı. Huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet eden Başkan Aktaş, tüm babalara Babalar Günü dolasıyla çeşitli hediyeler verdi.

Bursa’nın çeşitli huzurevlerinde kalan büyüklerle Babalar Günü’nda biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin babasını küçük yaşta kaybettiğini hatırlatarak babalık kavramının kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Başkan Aktaş , “Babalar belki gözyaşlarını, duygularını çok belli edemez. Babaların duygusallık boyutu çok yoktur. Sert mizaçlarının altında aslında yufka bir yürek vardır. Yuvayı dişi kuş yapar ama babalar da yuvayı toparlayıcıdır, direğidir. Rabbim inşallah ölmüş babalarımızı, cennetin en güzel köşesinde ağırlasın. Hayatta olan babalarımıza da sağlıklı ve hayırlı ömürler nasip etsin. Gönül ister ki her anne ve baba, evladının ve torunlarının yanında yaşlarını alsın. Ama bu noktada bir arıza varsa güçlü bir devletimiz ve milletimiz var. Bu konuda kol kanat geren kurumlarımız var. Bizleri bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.