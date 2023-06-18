Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan babanın kullandığı cip, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak duvara ok gibi saplandı. Babalar gününün sabahında yaşanan acı verici olayda baba olay yerinde hayatını kaybederken kızı yaralandı.

Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde meydana gelen kazda, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki 54 HH 144 plakalı cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara adeta ok gibi saplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında sürücü Zafer Kılıç’ın hayatını kaybettiğini ve cipte bulunan kızı Eslem Nur K.’nin yaralandığını belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken baba Kılıç’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Babalar gününün sabahında yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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