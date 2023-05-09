İzmit Belediyesi, babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmalarını amacıyla düzenlediği programı tamamlayanlara sertifika verdi.

İzmit Belediyesi ve AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) iş birliğiyle babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmalarını amacıyla program düzenlendi. 13 hafta süren programda babalar, atölye çalışmasına çocukları ile katıldı. Program sonunda AÇEV Baba Destek Programı dolayısıyla sertifika töreni gerçekleştirildi. Programa katılım sağlayan babalara sertifika ve hediye verildi. Yaklaşık 13 hafta süren programa düzenli olarak katılım sağlayan babalar, programın kendilerine ve ailelerine katkılarından dolayı çok memnun olduklarını belirtti.