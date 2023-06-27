Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evde çıkan kavgada oğlu Tayfun Koç’un ölümüne sebep olan baba tutuklandı. Hayatını kaybeden gencin ağabeyi, Tayfun’un saldırgan ve problemli biri olduğunu, psikolojik tedavisi için uzun süre mücadele verdiklerini belirterek, olay günü yaşananları anlattı. Babasının kendini savunmak isterken olayın meydana geldiğini ifade eden Ferdi Koç, "Annem kanı gördükten sonra baygınlık geçirmiş. Babam olayın şokuyla kendinde değilmiş. İfadesi bile ertesi gün alındı, hala kendinde bile değilmiş. Zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanda 24 Haziran’da meydana gelen olayda Y.K., kendisine bıçakla saldırdığı iddia edilen oğlu Tayfun Koç’un (28), çıkan arbede sırasında ölümüne sebep olmuştu. Bıçaklanan Tayfun Koç’un cenazesi kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığı’nda defnedilmişti. Gözaltına alınan baba Y.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Tayfun’un saldırgan davranışları arttı"

Hayatını kaybeden gencin ağabeyi Ferdi Koç, "Olay esnasında ben ve ağabeyim burada değildik. Biz ikimiz de ev dışındaydık. Annem ve küçük kardeşim evdeymiş. Tayfun’da daha önce geçirdiği ameliyat sebebiyle evdeydi. Yürüyebiliyordu ayağında platin olmasına rağmen. Daha öncesinde çok problemleri, çok sorunlarıyla karşılaştık. Yıllarca bu sıkıntılarla mücadele ettik. Her zaman arkasında durmaya çalıştık ama son zamanlarda biraz daha farklıydı. Dışarıya çıkamıyordu, ameliyattan sonra hareket etmesinde kısıtlama vardı. Bir süre evde yatmak zorunda kaldı. Biraz daha saldırgan davranışları artmıştı. Daha öncesinde alkolden dolayı bizi ve çevresini tehdit ediyordu. Eşine uyguladığı şiddetler vardı. Geçmişinde de saldırganlığı vardı" diye konuştu.

"Kendisini düzeltmek için çaba harcadık"

Aile olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen Ferdi Koç, "Olay basın kısmına farklı lanse edilmiş. Bu olaydan dolayı çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Geniş bir çevremiz, geniş bir ailemiz var. Bu olayın böyle yanlış lanse edilmesi bizi de kötü durumda bırakıyor. Hem sosyal medyadan hem de haberleri okuyan çevremizden tepki alıyoruz. Problemli bir çocuktu. Onunla çok mücadele ettik. Kendisini düzeltmek için çaba harcadık. Çok tedaviye götürmeye çalıştık, reddetti. Daha da saldırgan olmaya başladı. Yanında silah ve bıçak taşıyordu. Böyle bir şey olmasını bekliyorduk ama aile içinde değil tabii ki de. Dışarıda başkalarıyla husumetleri olduğu için dışarıdan böyle bir şey beklerdik. Böyle bir olay yaşayacağını tahmin edebiliyorduk" şeklinde konuştu.

"Babam aniden Tayfun’a savunma karşılığında tepki vermiş"

Olay günü evde yaşananları anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Evde annem, Tayfun ve küçük kardeşim Yusuf varmış. Tayfun bir anda onlara saldırmaya başlamış, özellikle Yusuf’a. Annem zapt edemeyince babamı aramış. Babamla sözlü tartışan Tayfun, bir süre dinlemeye çekilmiş. Dinlendikten sonra kalkınca daha saldırgan olmuş. 10 yaşındaki kardeşime eline geçirdiği şeyleri fırlatmaya başlamış. Daha sonra babamla daha ciddi tartışmaya başlamışlar. Babam merdivenlerden çıkarken babama vurmuş. Babam merdivenlerden düşmüş. Sonrasında annem ufak kardeşim korkmasın diye onu balkona çıkarmış. Aşağıda bulunan komşularımıza seslenmiş, ’Yardım edin’ diye. O esnada boğuşma yaşamışlar. Babam aniden Tayfun’a savunma karşılığında tepki vermiş. Tepki sonucunda Tayfun yere düşmüş. Yere düşünce de kanı fark etmişler. Sonrasında zaten komşular gelmiş. Annemin anlatmasına göre, babamın elinde ve birkaç yerinde bıçak sallamasından dolayı yaralar var. Avukatımız da konuyu doğruladı. Kendisi bizzat babamla ilgileniyor. Biz cenazemizi defnettik ama sosyal medyada ve haberlerde çıkan bu olaylar bizi yoğun şekilde sarsmakta. Bizim gayemiz bu olayı gerçekten doğru bir şekilde aktarmak. Tayfun sürekli alkol kullanırdı, eve geldiğinde alkol varmış kendisinde. Olay yaşanmadan önce daha farklı maddeler kullandı mı onu bilemiyorum. Yasal süreç devam ediyor. İnsanlar bilip bilmeden farklı farkı yorumlar yapabiliyorlar. Biz 5 sene boyunca çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok ciddi tehditler aldık kardeşim yüzünden. Biz bunlarla baş ettik ve kendisini toplamaya çalıştık. Kendisi düzelmedi. Allah rahmet eylesin. Biz sabırla direnmeye, ayakta durmaya çalıştık. Rabbim bize sabır versin."

"Babam olayın şokuyla kendisinde değil"

Ferdi Koç, babasının olay günü kendisini savunmak amacıyla tepki verdiğini vurgulayarak, "Babam kendini korumak amacıyla bir anlık tepkide bulunuyor. Tayfun daha önce ameliyat olmuştu. Bacağı daha toparlanma sürecinde olduğu için dengesini kaybedip, evimizin ara koridorundaki alanda elinde bıçakla yere düşüyor. Ondan sonra kanlar fark ediliyor. Tabii bu esnada farklı şeyler olmuş olabilir. Annem kanı gördükten sonra baygınlık geçirmiş. Babam olayın şokuyla kendinde değilmiş. İfadesi bile ertesi gün alındı, hala kendinde bile değilmiş. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tayfun’un bizi silahlı ve sözlü olarak tacizleri vardı. Şikayetlerimizi de olduk. Annemizin, babamızın yanı sıra kendi eşine karşı yaptığı şeyler de vardı. Bunların da şikayetleri mevcut. Olay sırasında Tayfun, ’Sizin komple soyunuzu kurutucum, sizden sonra eşimin ailesine gidip, öldürüp onlardan da kurtulacağım’ diyerek söylemde bulunuyor. Buna karşılık zaten boğuşma yaşanıyor. Babam da kendisini savunmak isterken olay meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlardan anlayış bekliyoruz" diyen Ferdi Koç, "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Babamız kendisini savunmak isterken böyle bir olay meydana geliyor ve ’katil’, ’cani baba’ olarak sembolize ediliyor. Herkes canını kurtarmak ister. Allah kimseye yaşatmasın" ifadelerini sözlerine ekledi.