Kırıkkale'de, bir süre önce hapisten salıverilen D.Y., babasının harçlık talebini reddetmesi üzerine aile evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. D.Y., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Denetimli serbestlikten yeni çıkan D.Y., babasından harçlık istedi. Ancak babası K.Y., bu talebe olumsuz yanıt verince aralarında bir tartışma başladı. D.Y., bir süre sonra oturdukları 3 katlı evin en üst katını ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin 30 dakika süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, D.Y. olayın ardından kaçmaya çalıştı, ancak polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.