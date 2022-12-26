Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren 17 yaşındaki genç, kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Babasının ipten aldığı genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay Hamidiye mahallesi Özçiçek sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Bunalıma giren İlhami İ.(17), intihar kararı aldı. Ailesinin odada olduğu sırada mutfağa giden genç, doğalgaz borusuna bağladığı iple kendini astı. Sesi duyan babası koşarak oğlunu, ipi keserek kurtardı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.