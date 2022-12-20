Orhaniye Mahallesi Cevat Parman sokakta bacadan düşen kıvılcım yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Cevat Parman sokakta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 1. Katındaki yakılan sobanın bacasından düşen kıvılcım nedeniyle 3. Kattaki imalathanede yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

BACA YANGINI

Yenişehir caddesi üzerinde bulunan Yıldızevler Sitesinde de bir evde bacadan kaynaklanan yangın daha meydana geldi. Orhaniye mahallesindeki yangını söndüren ekipler, akabinde Yenişehir caddesinde ki baca yangınına da müdahale ederek söndürdü.

Her iki yangında da maddi hasar meydana gelirken, yangınlarla alakalı soruşturma başlatıldı.