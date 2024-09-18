Osman Akar Ajansı'nın genç ve yetenekli modellerinden Bade Karagöl, bu yıl 7. kez düzenlenen Bursa Fashion Week Moda Haftası’nda podyuma çıkıyor.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Fotomodellik ve oyunculuk alanlarında başarılı kariyeriyle adından söz ettiren 2003 doğumlu güzel model, podyumda da dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Sektörde kalıcı olma hedefiyle ilerleyen Bade Karagöl, ajansı Osman Akar ile birlikte geleceğe yönelik planlamalarını yaparak kariyerinde sağlam adımlar atmayı sürdürüyor.

Fashion Week sahnesinde sergileyeceği performans, moda dünyasında kendisini daha da ön plana çıkarmak için önemli bir fırsat olacak.