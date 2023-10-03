Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası’nda çift bayanlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olan MBA Okulları Eskişehir Kampüsü öğrencileri Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen, düzenlenen törende ödüllerini Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve MBA Okulları kurucusu olan Dr. Hüseyin Bozkurt’tan aldı.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen ve 22 ülkeden 426 sporcunun katılım gösterdiği Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası’nda MBA Okulları Eskişehir Kampüsü öğrencileri Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen çift bayanlar kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Badminton alanındaki tutkularını altın madalya ile taçlandıran Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen, MBA Okulları Eskişehir kampüsünde yapılan törende ödüllerini Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve MBA Okulları kurucusu olan Dr. Hüseyin Bozkurt’tan aldı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası U17 Puan Turnuvası’nda şampiyonluklarıyla Türkiye ve MBA Okullarına milli gurur yaşattıkları için Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen’e teşekkür eden Dr. Hüseyin Bozkurt, “Biz eğitim kurumu olarak tutku alanlarınızı önemsiyor, eğitiminiz boyunca daha iyi bir ben kimliği için gösterdiğiniz çabayı hayranlıkla takip ediyorum. Nitelikli ve yenilikçi eğitim yatırımlarımızın tek bir odağı var; kişisel etkinizi ‘Daha İyi Bir Dünya’ için göstermeniz ve MBA Okullarının kurucusu olarak sizlerin global platformlarda daha fazla başarıya imza atmanız için her zaman sizin hayallerinizin yanında olmaya devam edeceğim. Eminim ki okullarımızda eğitim alan öğrencilerimiz isimlerinden tüm branşlarda başarıyla söz ettirecekler. Sizlere çok teşekkür ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum” dedi.