İnegöl'de 11 Aralık 2021 tarihinde Alibeyköy mevkiinde bir barakada asılı halde bulunan Tayfun Albay'ın (32) ölümüyle ilgili mahkeme kararını açıkladı.

Tayfun Albay, Aralık ayı başında evinden çıktı çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, kaybolan şahsın en son telefonla görüştüğü kişileri aradı. Polis son görüştüğü 4 şahsı gözaltına alarak çapraz sorguya çektiler. Yapılan çalışmalar sonucunda kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Albay'ın cansız bedeni, kırsal Alibeyköy Mahallesinde bir barakada asılı halde bulundu. Polis ve Jandarma komutanlığı ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığı konusunda geniş çaplı araştırma başlatmıştı.

Olayla ilgili 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi.

SERBEST KALDILAR

İnegöl adliyesinde ilk duruşmaya çıkan 4 şahıs savunmalarını yaptılar. 4 şahıs da duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.

TOPLAM 38 YIL HAPİS KARARI ÇIKTI

Yaklaşık 15 ay dava sonucu darp ve gasp suçlarından 3 şahsa 8'er yıl, bir şahıs ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Bursa’ya gönderilen dosyanın neticelendirileceği öğrenildi. Ceza onanırsa, şahıslara tutuklanarak cezaevine gönderilecek. İtirazın kabul edilmesi halinde tutuksuz yargılanma süreci devam edecek.