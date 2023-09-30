Bursa’da sabah saatlerinde “Bahçeye çıkıyorum” diyerek evden çıkan ve kaybolan alzhemier hastası yaşlı kadını Jandarma ekipleri buldu.

Sabah 08.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’ndeki bağ evinden “Bahçeye çıkıyorum” diyerek dışarı çıkan 83 yaşındaki kadın kayboldu. Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, G.D. isimli 83 yaşındaki kadını evden 4 bin 500 metre uzaklıktaki tarlada sağlıklı bir şekilde bularak ailesine teslim etti.