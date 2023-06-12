Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 9 gün süren Kitap Fuarı (BKF) sona erdi. Fuara gösterilen ilgiden memnun olan ve ziyaretçilere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Geçen yıl 350 bin olan ziyaretçi sayımız bu sene 500 bini aştı. En önemlisi kültürün ve sanatın yaygınlaşarak büyüyerek devam ettiği bir Bağcılar hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek oldu” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği ve 3 Haziran günü kapılarını kitapseverlere açan 2. Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) sona erdi. Söyleşilerden imza günlerine kadar farklı etkinliklere sahne olan fuar, bu sene yeni bir yüze kavuştu. Ziyaretçiler kafe ortamındaki etkinlik alanında ağırlandı. Yetişkinler ikram edilen çaylarını yudumlarken, çocuklar da atölyelerde fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunan aktivitelerle eğlendi. Gençler de özel hazırlanan Fuar Köşesi’nde hatıra fotoğrafı çekildi. Geçmişten günümüze edebiyat dünyamızda eserleriyle iz bırakan ünlü yazarların fotoğrafları ile hayatlarını anlatan bir köşe yapıldı. Bilgi Evi öğrencileri kendileri için ayarlanan platformda el becerilerini geliştirirken Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyeri kadınlar da kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergiledi. Akşam ise kitapseverler, konserlerle unutulmaz anlar yaşadı.

Akşam saat 22.00’ye kadar açık olan alan fuara ziyaretçi akını yaşandı. Anne babası veya okul arkadaşlarıyla birlikte fuar alanına gelen çocuklar hem gezdi hem de uygun fiyata kitaplardan satın aldı. 9 gün süren BKF, dün özel bir etkinlikle sona erdi. Kapanış programına; AK Parti Milletvekilleri Şengül Karslı, Yıldız Konal Süslü, Şamil Ayrım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Fuarların önemine değinen Kabaktepe, “Bu yıl ki etkinliklerimiz hem kitap fuarının olduğu hem sanat etkinliklerinin olduğu, gençlerin farklı alanlarda başarılarını sergilediği bir festival gibiydi” dedi.

Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, “Fuarın ilkini geçen sene göreve geldiğimiz ilk ayımızın içinde gerçekleştirmiştik. 15 aylık görev süremiz içerisinde en çok keyif aldığımız, bizlerin tekrar yapmalıyız dediği programlar içerisindeydi. Bu sene fuarı hem mekânsal anlamda büyüterek hem de kültür sanat içeriğiyle zenginleştirmek istedik. Alanımızı güzel, keyifli bir meydana dönüştürdük. Geçen yıl 350 bin olan ziyaretçi sayımız bu sene 500 bini aştı. En önemlisi kültürün ve sanatın yaygınlaşarak büyüyerek devam ettiği bir Bağcılar hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek oldu. Bağcılarlı güzel komşularımızı alkışlıyorum” diye konuştu.

Programın sonunda yapılan elektronik çekilişle fuar süresince kayıt yaptıran ziyaretçilerden hediyeyi kazananlar belli oldu.