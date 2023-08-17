Bağcılar Basın Ekspres Yolu TEM otoyolu istikametinde makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüyü sosyal medya paylaşımı sonrası tespit eden polis, 3’üncü kez hız ihlali yaptığı gerekçesiyle ehliyetini iptal edip toplamda 9 bin 951 lira para cezası uyguladı.

Trafik polislerine yakalanan motosiklet sürücüsünden pişkin cevap: “Biz sanki kaçmasını bilmiyoruz” Trafik polislerine yakalanan motosiklet sürücüsünden pişkin cevap: “Biz sanki kaçmasını bilmiyoruz”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, Bağcılar Basın Ekspres Yolu TEM Otoyolu istikametinde süratli şekilde ilerleyen ve makas atıp trafiği tehlikeye attıktan sonra o anları sosyal medyada paylaşan bir şahsı tespit etti. İsminin M.C.K. olduğu öğrenilen sürücü çalışmalar sonucu yakalandı. Sürücüye ’Makas atmak suçundan, 4 bin 64 lira, hız sınırını yüzde 50 aştığı için 4 bin 64 lira, saygısızca araç kullanmaktan 436 lira, araçla takip mesafesini korumadığı için 464 lira’ olmak üzere toplam 9 bin 951 lira para cezası kesildi. Aday sürücü olan M.C.K.’in 2 yıl içerisinde 3. kez hız ihlali yapması sebebiyle şahsın sürücü belgesi daimi iptal edildi.

Ayrıca M. C. K. isimli şahıs trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlemlerin yapılabilmesi için Bağcılar ilçesi Güneşli Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.