Bağcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde çocuklar için etkinlikler düzenledi. Çocukların doyasıya eğlendiği anlar renkli görüntülere sahne olurken Başkan Özdemir, alanda çocuklara oyuncak dağıttı.

Bağcılar Belediyesi tarafından gelenek, görenek ve bayramların öneminin çocuklara aşılanması amacıyla Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Çocuk Bayramlaşması programı düzenledi. Bağcılar Meydanı’nda kurulan Ramazan platosundaki programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar, jonglör, Hacivat-Karagöz gibi çeşitli gösterilerle doyasıya eğlendi. Çocuklar için ayrıca bir konser gerçekleştirildi. Programda Bağcılar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik ikramlar sunuldu. Alanda çocukların mutluluğunu paylaşan Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Özdemir ve eşi Nihal Özdemir ise çocuklara oyuncaklar hediye etti.

"Çocuklara özel bir bayramlaşma düzenledik”

Herkesin bayramını kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bağcılar Belediyesi olarak farklı bir etkinliğe imza atıyoruz. Ramazan platosunu güzel bir etkinlikle şenlendirdik. Birçok etkinliği vatandaşlarımızla buluşturma imkanına sahip olduk. Burada işin öznesinde çocuklar vardı, çocuklara o eski Ramazanları yaşatma duygusu söz konusuydu, çocuklar özel bir bayramlaşma etkinliğinde buluştu. Ben de çocuklarım ve eşimle birlikte geldim. Birçok ailenin de çocuklarıyla birlikte buraya geldiğini görmek bizi mutlu etti. Müslümanların Ramazan ayını dolu dolu yaşaması çok önemli, Ramazan hatıralarını biriktirmemiz kıymetlidir. Bu duyguyu en derinde çocuklarımızın hissedebilmesi adına Ramazan platosunu kurduk ve çocuklara özel bir bayramlaşma düzenledik” diye konuştu.

Öte yandan etkinliğe katılan veliler ve çocuklar eğlendiklerini belirterek etkinliği düzenleyen Bağcılar Belediyesine teşekkür etti.