Sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de adından söz ettiren Bağcılar Belediyesi; Yunus Emre Enstitüsü ve Rusya Federasyonu Görüntü Yönetmenleri Birliği ile birlikte 13 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında Rus Film günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Bağcılar Belediyesi, köklü ve tarihi ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ile kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza atacak. İlçede gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde Türk sinemaseverlere birbirinden güzel Rus filmlerinden örnekler sunulacak. Yine etkinlik süresince Rusya’dan gelen misafirler ülkemizin önde gelen sinemacıları ve yapımcılarıyla bir araya gelecek. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesinde 3 adet Rus film gösterimi ile birlikte Türk ve Rus Sinemacı ve yapımcılarının katılacağı söyleşi etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde Rus Sinematografistlerin Uluslararası Bölümün Proje Direktörü Aleksandr Solomonov, Uluslararası Bölümü Başkanı Lurı Kolosov, Sis Filmin Yönetmeni Natalıa Gugueva, Ivan Bolotnıkov : İvan Yokken Beni Gömmeyin Filmin yapımcısı Ivan Bolotnikov da bulunuyor.

Bağcılarlı sinemaseverler etkinlik çerçevesinde Sis, Maya Takvimi, İvan Yokken Beni Gömmeyin, filmlerini izleme imkanı bulacak.

Rusya’nın edebiyat, sanat ve film alanlarında dünyada önemli bir yeri olduğunu hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sinema etkinliğinin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sunacağını ifade etti. Başkan Özdemir, ”Etkinlik, iki milletin birbirini daha iyi tanıması, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunmasına da zemin hazırlayacaktır” diye konuştu.