Bağımlılık, kronik bir hastalıktır. Dolayısıyla tedaviyle hastalığın tamamen ortadan kaldırılması mümkün görülmüyor. Bağımlılıkta da diğer kronik hastalıklar gibi iyileşmeler ve düzelmeler söz konusudur. Bağımlılığı diyabet hastalığına benzetebiliriz. Diyabet hastaları da diyetlerine özen gösterdiklerinde, ilaçlarını düzenli kullandıklarında tansiyonlarında herhangi bir sorun yaşamadıklarını görüyoruz. Bağımlılıkta da kısmen böyledir. Kişi tedavi sürecini olumlu bir şekilde ilerletebilirse, herhangi bir sorun yaşamıyor. Bağımlılık tedavisi gören bir kişi, yıllar sonra bile madde ya da alkol kullanmaya devam ederse, tekrar başa dönmesi mümkün olabiliyor ve aynı sorunları yaşaması söz konusu olabiliyor.