30’uncu yıl dönümünü NTV’de “Umut Yeşerten Şarkılar - TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını” ile kutlayan TEMA Vakfı, söz verdiği gibi; gecede elde edilen fidan bağışlarıyla Türkiye’nin 7 bölgesinde "TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları" oluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren TEMA Vakfı, kuruluşunun 30. yıldönümünü 3 Aralık 2022’de, NTV ekranlarında “Umut Yeşerten Şarkılar - TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını” ile kutlamıştı. Yoğun ilgi gören gecede yapılan bağışlarla 100 bin fidan hedefinin de üzerine çıkılarak yaklaşık 200 bin fidan bağışına ulaşılmıştı.

TEMA Vakfı, söz verdiği gibi yayın vesilesiyle sağlanan bağışlarla Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 30. Yıl Hatıra Ormanları’nı Türkiye’nin 7 bölgesinde; Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli ve Kilis illerinde oluşturdu.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

TEMA Vakfı’nın 30’uncu yıl gecesinin sunuculuğunu gönüllü olarak üstlenen Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in de katılımıyla, 7 hatıra ormanından biri olan ve Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi, Celaliye köyü sınırları içerisinde yer alan ormana ziyaret gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Talip Kavlak ve Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş ile Vakıf gönüllüleri ve Genel Merkez çalışanları katıldı. Tabela açılışının ardından fidan dikim etkinliğine geçildi ve temsili fidanlar toprakla buluşturuldu.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, ağaçlandırma çalışmalarına özel olarak ağırlık verdiklerine dikkati çekerek, "30’uncu yılımızın anısına Türkiye’nin 7 bölgesinde ‘TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları’ oluşturmayı hedefledik. Değerli sanatçılarımız ve bağışçılarımız başta olmak üzere bu hedefe ulaşmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.