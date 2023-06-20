Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Sinan Topuk seçildi. Topuk, sektörün Avrupa’da birinci olması ve dünya çapında ilk 8 ülke arasında yer almasını hedeflediklerini açıkladı.

Bağlantı elemanları ana ve yan sanayiindeki kuruluşların ortak söylemlerini etkili şekilde dile getirmek ve çözüm odaklı projeleri hayata geçirmek amacı ile 2000 yılında 10 meslektaşın girişimi ile kurulan dernekte ikinci kuşak genç iş insanları, bayrağı devraldı. 2002’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Mustafa Tecdelioğlu, görevi Sinan Topuk’a devretti.

Genel Kurul sonucunun sektörün geleceği adına hayırlı olmasını dileyen Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, “Bağlantı elemanı üreticilerimiz ile bu üretime hizmet veren ve üretimi ile destek olan sanayi kuruluşlarının katılımı sonucu kurulan ve 100’ün üzerinde üyesi olan önemli bir sektörel dernek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizdeki tüm bağlantı elemanı üreticisi ve sektöre yan sanayi olarak hizmet veren kuruluşlara ulaşarak sektörel bütünleşmeyi sağlayacak ve üyelerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi şartlarda yer almasını sağlayacağız. Büyüklerimizin çizdiği yolda yeni bir boyuta geçtik. İkinci kuşak iş insanlarımızı temsil eden isimlerden oluşan yeni Yönetim Kurulumuz ile Mustafa Tecdelioğlu Başkanımızdan aldığımız bayrağı daha da yükseğe taşıyacağız. Sektörümüzün gerçek potansiyeline ulaşması, talep ve önerilerimizin karşılık bulması noktasında taşın altına elimizi koyacağız. 2 milyar doları aşan hacmi ile Avrupa’da ilk 3’te yer alan sektörümüzü Avrupa’nın birincisi yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla dünya çapında ilk 10’da yer alan sektörümüzün ilk 8’e girmesi için fark oluşturan çalışmalara imza atacağız. ‘Sanayinin birleştirici gücü’ olacağız. Bu yolda üyelerimizin kıymetli destekleri bize güç verecek. Birlikte başaracağız.” dedi.

Görev dağılımı yapıldı

Yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını şu şekilde yaptı: Başkan Sinan Topuk, Başkan Yardımcıları Nihat Tecdelioğlu ve Tugan Nacaroğlu, Sekreter Üye Yiğit Deniz, Sayman Üye Emre Mataracı, Yönetim Kurulu Üyeleri: Tolga Karaağaçlı, Altuğ Çelebi, Emir Dengiz, Nedim Uysal ve Genel Sekreter Semih Özölçer.