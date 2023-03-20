İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, deplasmanda oynadığımız Şanlıurfa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Bizim için kelimelerin anlatamayacağı ve neticesini anlamlandıramayacağımız bir durum. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Oyunun daha ilk dakikası bitmeden gol yedik ardından bir anda oyun 3-0 oldu. O dakikadan sonra oyun maalesef koptu. Benim en çok üzüldüğüm ve sinirlendiğim şey hiçbir şekilde tepki ve reaksiyon veremememiz. Bir çok bireysel hata yaptık. Bu kesinlikle bizim takımımız için istemeyeceğimiz bir durum. Bu bize yakışmadı. Ancak şimdi ayağa kalkma, asla pes etmeme ve toparlanma zamanı. Büyük liderler bu tür durumlarda meydana çıkar. Biz sorumluluk sahibi insanlarız. Nasıl ki son 5 hafta hep beraber kazandık şimdi de hep beraber kaybettik. Kimseyi suçlamadan ve ötekileştirmeden her zaman sorumluluk sahibi olarak hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Tekrardan camiadan özür dileriz.”