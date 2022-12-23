Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneğinin 6. olağan genel kurul toplantısında dernek başkanlığına yeniden Bahadır Bayraktar seçildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve Dernek üyeleri katıldı.

Faaliyet, gelir ve gider cetvelinin okunup, ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa tekrar Bahadır Bayraktar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Kadir Arıcı, Hasan Karabacakoğlu, Hakan Cengiz, Ümmet Korkmaz, Sakıp Devrin, Musa Sancak, Aykut Tahirler, Melih Sarıkaya, Serdar Yılmaz, Nihat Gümüş ve Yasin Çevik seçildi.

Kongrenin ardından açıklama yapan Bayraktar, şunları söyledi:

“Caddemizi gerek şehrimizdeki gerekse şehir dışında kurumsal olarak temsil ettik ve sektördeki bilinirliğimizi artırdık. İnegöl’ü büyütenler, furnisher, gibi dergilere caddenin reklamını verdik. Yurt içinde ve yurt dışında on binlerce noktaya dağıtımı yapıldı. Profesyonel basın ve medya danışmanımız ve ayrıca bir ajans ile anlaştık. Tüm üyelerimizin mağazalarına profesyonel fotoğraf çekimi yaptırıp sosyal medya hesaplarımızda tanıttık. Haber siteleri ve gazeteler ile yaptığımız senelik anlaşmalarımız ve basın danışmanımız takibi sayesinde caddemiz ile ilgili servis ettiğimiz her haber 1 milyondan fazla görüntülenmeye erişiyor. Bu sayı bu kadar küçük bütçeler için çok iyi bir sonuç.”dedi.

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesinin 2018 yılında tasarladıkları değişim projesini bu yıl gerçekleştirmek amacıyla Bursa Büyükşehir Başkanımızın talimatıyla komisyon oluşturduklarını ifade eden Bayraktar, “Komisyonda Bursa Büyükşehir Belediyenin daire amirleri, BUSKİ, İnegöl Belediyesi, AYKOME, İNGAZ, UEDAŞ, Telekom bulunmaktadır. 5 kez genişletilmiş komisyon toplantısı yaptık. Çalışmalar başladı. Engelsiz tek tip kaldırımların, cep parklanmaların, merkezi parklanmaların, oturma alanlarının ve yeni asfaltın olacağı proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta ve bizzat Sayın Alinur Aktaş tarafından takip edilmektedir. İnşallah sezon başlarken çalışmaların bitmesi planlanmaktadır. Bu değişimin bir gün olması gerekiyordu. Her geçen gün eskiyen caddemiz cazibesini yitirme tehlikesini yavaş yavaş hissetmekteydi. Umarız bu sürecin sonunda nice uzun yıllar cazibesini korur. Bu çalışma sonunda kaldırımlarda asla totem ve tabela kalmayacak ve bundan sonra da kesinlikle kaldırımlara tabela ve totem konmayacak. Devam eden çalışmalar esnasında göstermiş olduğunuz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Tasarruflu yönetim sağlayarak mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde kullandık. Üyelerimizden şimdiye kadar sadece bu yıl senelik aidat aldık. Fiyatı da gayet makuldü. Personel çalıştırmadık. Dernek binamız yok. Toplantılarımızın tamamı ve misafir ağırlamalarımız yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın maddi destekleriyle yapıldı. Bu süre zarfında destek olan tüm üyelerimize, işlerinden ve ailelerinden fedakarlık yaparak mesai harcayan ve maddi destek olan yönetim kurulu üyelerine ve burada bulunan tüm üyelerimize caddemiz adına teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.