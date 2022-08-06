Bahanesi cezadan kurtaramadı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsünün bahanesi cezadan kurtaramadı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Cuma mahallesi Hastane caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptılar. Uygulamada ekipler, 16 AUG 816 plakalı motosikleti durdurdu. Oktay Cabbar U., "Kask almaya gidiyordum. Gerçekten." dedi. Genç sürücünün bahanesi cezadan kurtaramadı. Sürücüye kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.