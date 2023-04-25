Tasarımlarıyla zarafeti ve konforu buluşturan Katerina Ekşioğlu, yeni sezonda da modaseverlerin dikkatini üzerine çekmeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şık ve çağdaş dokunuşlarıyla estetiği öne çıkaran Katerina Ekşioğlu, kadınların üstünde taşıdıkları kıyafetler ile kendilerini özgür, feminen ve bir o kadar da özgüvenli hissetmelerini sağlıyor.

Eşsiz tasarımlarıyla kadınların ilgisini kazanan Ekşioğlu, yazın enerjisiyle birlikte göz alıcı koleksiyonlarını moda tutkunlarının beğenisine sunacak.

Kadınların vazgeçilmezi olarak ön plana çıkan Katerina Ekşioğlu, koleksiyonlarına yaptığı benzersiz dokunuşlarıyla; her mevsimin ve sezonun kendine has bir kimliği olduğunu yine ispatlayacak.