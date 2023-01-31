İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdi.

Fenalaşan Güneş, İnegöl deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, apar topar Bursa daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İnegölspor yönetiminden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi şüphesiyle Bursa Medicana Hastanesine sevk edilen teknik direktörümüz Bahaddin Güneş'in şu anda durumu iyi ve anjiyo yapılacak. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dönmesini temenni ederiz." denildi.