MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin sistem sorununu demokratik reform ve restorasyon hamleleriyle çözmüş, siyasi istikrarın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle taçlandığını ifade etti.

Bahçeli, grup toplantısında ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli saptamalarda bulundu.

"CANİYAHU KÖŞEYE SIKIŞMIŞTIR"

Geçen haftanın umut verici, en azından yüreklerimize su serpen gelişmelerinden birisi İsrail Başbakanı Caniyahu ve eski savunma bakanı aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tutuklama kararı olduğunun altını çizen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnsanlık suçu işleyen katilleri yakalamak için hukuk devrededir. Caniyahu köşeye sıkışmıştır ve sonu görünmüştür" dedi.

"Terörsüz bir Türkiye, huzurlu, müreffeh ve güvenli bir Türkiye demektir" diyen Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her sözünün arkasında olduğnun altını çizdi.

2 Ekim 2024 tarihli MHP'nin grup toplantısından ne söylendiyse aynen yanında olduklarını belirten Bahçeli, "İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz" dedi.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/FliTAZ8nlk— MHP (@MHP_Bilgi) November 26, 2024

"Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye’nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz" diyen Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti:

"TERÖRLE HİÇBİR YERE VARILAMAZ"

"Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, Ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini, Bilhassa Halk Tv başta olmak üzere MHP’ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sinsi tertibe çanak tutanların, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karışlar, kirli yakalarına da yapışırız.

Türk-Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyorken, etnik bölücülüğün ve terör örgütünün hain emellerine kucak açan ve destek olan namertleri Türk milleti affetmeyecektir. Terör çıkmaz sokaktır. Terör insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle hiçbir yere varılamaz. Kürt kardeşlerimizin terörle, terör örgütüyle ne ilgisi ne de ilişiği söz konusudur. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir" diye konuştu.