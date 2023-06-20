MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada üniversite sınavlarının kaldırılmasına yönelik bir kez daha çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"Biz gençliği sınavlarla ve karnelerle bulmadık. Bu yolda da kaybetmeyeceğiz" diyen Bahçeli, "Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir" dedi.

Bahçeli, 19 milyonu temel eğitim-öğretimde 8 milyonu yüzsek öğretimde olmak üzere 27 milyon öğrencinin varlığına dikkati çekerek, "Pek çok ülkenin nüfuslarından fazla. Zenginlik de buradadır. Bize düşen, öğrencilerimizi ve gelecek nesillerimizi o sınavdan çıkarak bu sınava sokarak tekdüze öğretim mantığına havale etmemektir. Sapkın akımlarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Biz gençliği sınavlarla, karnelerle bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz, kaybedemeyiz. Umut ediyorum ki üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir" diye konuştu.

Her an seçim olacakmış gibi bütün demokratik ihtimallere hazır olunması gerektiği yönünde de çağrıda bulunan Bahçeli, "MHP, bu seçimlere hazırlık sürecini başlattı. Birinci stratejik hedefimiz, mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek, daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edip, muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin makus hallerine son vermektir. İstanbul, Ankara, İzmir, büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere; il belediyelerinin, ilçe ve belde belediyelerinin, Türkiye'nin yükselen itibarına uygun yönetilmesi tarihi önemdedir. İstanbul, beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş, kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir. Türk milleti, mahalli idarelerin üzerine düşen zillet gölgelesinden kurtulmalıdır. CHP'nin ve diğer zillet partilerinin yönetimi altındaki belediyelerin, hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına şahit olacağız" diye konuştu.

Bahçeli, bayram sonrası TBMM'nin bir süre daha çalışmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır. MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir. Değişim göstermemiştir. Faiz artışı üretim çarkına çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır" dedi.