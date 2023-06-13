MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında 100 maddelik yeni anayasa teklifinin hazır olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yönetimde denge ve düzenin kurumsallaştığını belirterek, "Toplumun büyük çoğunluğunun yaşam ve anlayış biçimine uygun olan iktidar yönetimi meşrudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır.MHP 5 milyon 480 bin oy sayısı ve yüzde 10.07 oy oranı ile şeytani planları boşa çıkarmıştır. 50 vekil ile kilit duruma gelmiştir partimiz" dedi.

"BAHARI GETİRECEKLERİN DAMI KARLA KAPLANDI"

"Cumhur ittifakı TBMM'de üstünlüğü yine kazanmıştır" diyen Bahçeli, "Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir. Baharı getireceğiz diyenlerin damı karla kaplanmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiştir. CHP'ye yuva yapan guguk kuşları taşıyıcısına sırt dönmüştür" diye konuştu.

Hain bir kuşatmayı yendiklerini ifade eden Bahçeli, kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını da ezip çiğnediklerini söyledi.

Türkiye'nin öncelikli sorun alanlarından birinin kimliksiz, heyecansız muhalefet anlayışı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Demokrasimizde bir kamburdur bu anlayış. CHP genel başkanının hâlâ milletin mesajını anlayamamış olmasıdır üzüntümüz. Köylülerimizi ve TRT'yi suçlayan hatası hâlâ şoku atmadığına delildir. Köylüleri suçlamak milli iradeye saldırıdır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 100 maddelik anayasa teklif metnimiz çoktan hazırlanmıştır. Milletin çağrısına kulak verip yeni anayasa konusundaki yaklaşımları samimiyet testidir. Kapsayıcı, demokratik nitelikli, devlet millet dengesini kuran anayasa için elimizi taşın altına koymaya hazırız. MHP yeni anayasa konusunda 4 Mayıs tarihinde çalışmalarını bitirmiş ve metin sonuçlanmıştır" diye konuştu.