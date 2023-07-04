MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Merdan Yanardağ'ı terörist Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri nedeniyle hedef alırken, "Bebek katilini övmek suçtur" dedi. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına da sert tepki gösteren Bahçeli, İsveç'e NATO mesajı da verdi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısına İsveç'e NATO mesajı verdi.

Kuran-ı Kerim'in yakılmasına sert tepki gösteren Bahçeli, "Yakan kendini yakmış, cehennemin dibini boylamıştır" diyekonuştu.

"Kuranı yakmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez" diyen Bahçeli, "Şunu ikazla hatırlatırım ki Kuran kağıt parçası değil Allahın yeryüzüne gönderdiği nurudur. Tüm dünya ateşe verilse bile ilahi hükümlerin kül olması mümkün değildir. Namertlik ve soysuzluktur. Bu provokasyonu Irak asıllı provokatörün tek başına yaptığını düşünmek akıllara uzaktır" dedi.

Konuşmasında Merdan Yanardağ'ı hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında bebek katilini övmek bununla da yetinmeyip hak gaspına uğradığını iddia etmenin suç olduğunu söyledi.

"Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenliğini gözetmeyen, terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan partilere demokrasilerde yer olmamalı" diyen Bahçeli, "Ülke sınırları içinde milli manevi noktada buluşmak siyasi namus görevidir. Mehmetçik'e kurşun sıkanları aklamak suçtur. Bebek katilini övmek, filozof mertebesine çıkarmak suçtur. Bu suça montaj diyerek destek çıkmak katmerli suçtur" diye konuştu.

Bahçeli ayrıca, her partinin Türkiye partisi olmak mecburiyetinde olduğunu belirterek, "Suç ve suçluyu övmek siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Devletin egemenliğini savunmayan terör örgütlerinin kullanımına girmekten gocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır' dedi.

Memur ve emeklilerimiz için yapılacak zamları destekleyeceklerinin mesajını veren Bahçeli, milli sporcuları da tek tek kutladı.