Bahçelievler Belediye Başkanlığı 68 memur ve zabıta memuru alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bahçelievler Belediye Başkanlığı 68 memur ve zabıta memuru alımı yapıyor.

Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

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