Bahçelievler Belediyesi tarafından Babalar Günü için “En Baba Fest” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar güzel vakit geçirdi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Babalar Günü için Milli Egemenlik Parkı’nda “En Baba Fest” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlik alanında oyun parkuru, basket makinesi, futbol dart, zıp zıp evi, langırt masası, subsoccer masası, mini bowling, buz adam kaydırak, Donald Duck, truck kaydırak, çeşitli yarışmalar, yüz boyama, hatıra fotoğrafı stantları yer aldı. Etkinlikte çocuklar için ikramlar bulunurken aileler ise güzel vakit geçirdiğini dile getirdi. Etkinliğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise alandaki aileler ve çocukları ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Bahadır alandaki çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

Öte yandan Babalar Günü’ne özel festivalde saat 20.30’da Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.

Etkinlik hakkında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır “Bugün Babalar Günü. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Annenin hakkı ödenmez ama babalarında bir hakkı var. Babalar anneler kadar olmasa da çocukları için uğraşıyorlar. Her şeye gayret edip çalışıyorlar. Bizde Bahçelievler Belediyesi olarak gündüz babalar festivali yapıp çocuklarla babaları buluşturuyoruz. İş hayatındaki koşuşturmada çocuklarıyla ilgilenemeyen babaları da bu güzel havada bir araya getiriyoruz. Çocuklara ikramlarımız var. Babalar için yapacağımız organizasyonlar var. Tüm Bahçelievler’deki komşularımı Milli Egemenlik Parkı’na bekliyorum” dedi.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan Metin Eğinci “Oğlumun özel dersi vardı. Oradan çıkınca buraya geldik. Şuan mutluyuz. Kızımda diğer tarafta vakit geçiriyor. 3 tane çocuğum var. Başkanımız Bahçelievler için elimden gelen her şeyi yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Oğlum alandaki oyunlarda oynamak istiyor” şeklinde konuştu.

Etkinliğe ailesiyle gelen İlknur Gazenfer “Buraya annem, babam, ablam ve kardeşimle geldim. Babamın babalar gününü sabah uyanır uyanmaz kutlayıp hediyemi verdim. Etkinlik güzel ama hava çok sıcak. Gelir gelmez sıraya girip pamuk şeker aldık. Ablamı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklarıyla oyunlar oynadığını dile getiren Mehmet Başayan “Etkinlik güzel. Çocukları eğlendiriyoruz. Önemli olan onlar zaten. Bütün etkinliklere sırayla katıldık ve katılmaya devam ediyoruz. Onlar eğlenince bizde eğleniyoruz” dedi. Berat Ural Ünlü “Babamla beraber babalar günü ve konser için geldim. Şimdi patlamış mısır bekliyoruz. Daha sonra konserin olduğu yere gidip sıra bekleyeceğim. Küçük bir futbol oyunu vardı onda oynadık” şeklinde konuştu.