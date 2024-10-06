8 Ekim 1978’de Ankara Bahçelievler’de katledilen 3’ü Yenişehirli 7 Türkiye İşçi Partili genç, her yıl olduğu gibi bu yıl da ölümlerinin 46’ncı yılında mezarları başında anıldı.Gürhan ADANA BURSA (İGFA)- 46 yıl önce 8 Ekim 1978’de, Ankara’nın Bahçelievler semtinde vahşice katledilen 7 Türkiye İşçi Partili gençten Latif Can, Osman Nuri Uzunlar ve Efraim Ezgin Bursa’nın Yenişehir ilçesinde mezarları başlarında anıldı.

Yenişehir’deki anma programına katılanlar 6 Ekim 2024 Pazar günü saat 13.00’da Yenişehir Merkez Mezarlığı önünde bir araya geldiler. Latif Can ve Osman Nuri Uzunlar, burada bulunan mezarları başında, Efraim Ezgin ise Çeltikçi Köyü Mezarlığındaki mezarı başında yapılacak törenle anıldılar.

Dönemin TİP Bursa İl Başkanı Mehmet Demirci, “Bahçelievler Katliamının anılması, sadece öldürülen Efraim Ezgin, Faruk Ersan, Hürcan Gürses, Latif Can, Osman Nuri Uzunlar, Salih Gevenci ve Serdar Alten’in anılması değil aynı zamanda tüm katledilen demokrat ve sosyalistlerin anısına ve mücadelesine sahip çıkılması adalet isteminin canlı tutulmasıdır” dedi.

Anma etkinliğine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarısal, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, CHP il yöneticileri ve öğrencilerin arkadaşlarıyla vatandaşlar katıldı.