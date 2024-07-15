Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle program düzenlendi. Programda gazeteci Nedim Şener ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ın katıldığı “15 Temmuz’u Anlamak” isimli söyleşi yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümü kapsamında program düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı’nda yapılan programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, 15 Temmuz şehidi Mahir Ayabak’ın annesi Muhteber Ayabak, kız kardeşi Gülbeyaz Ayabak, 15 Temmuz şehidi Mehmet Karaaslan’ın eşi Sevda Karaaslan ve birçok vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan anma programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. 15 Temmuz ile ilgili slayt ve video gösterimi sonrası anma programı kapsamında yapılan ve Bahçelievler Soğanlı Caddesi’nden başlayan sancak koşusu, program alanında flama bayrak teslimi ile son buldu. Programda 15 Temmuz şehitleri Mahir Ayabak’ın annesi Muhteber Ayabak’a ve Mehmet Karaaslan’ın eşi Sevda Karaaslan’a Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır tarafından çiçek takdim edildi. Protokol konuşmaları sonrası “15 Temmuz’u Anlamak” isimli söyleşi gerçekleştirildi.

“Onların uçaklarına, tanklarına rağmen biz sadece göğsümüzdeki imanla ‘Dur’ dedik”

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, “Bugün hem hüzünlüyüz, hem gururluyuz. Çünkü acılarımız, kayıplarımız var. 15 Temmuz’da Bahçelievler’den de kayıplarımız var. Türkiye’de kayıplarımız var. Türkiye’de gazilerimiz var. Acımız var ama gururluyuz çünkü o hain FETÖ’cülere karşı çökmedik. Dimdik ayakta durduk. Onların uçaklarına, tanklarına rağmen biz sadece göğsümüzdeki imanla ‘dur’ dedik. Başımızda, başkomutan, başkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’la o gece sokaklara çıktık. Dünya tarihinde belki de görülmeyecek bir olaydır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan bir İstiklal Savaşımız var. Bence 15 Temmuz 2016 da yine bir İstiklal Savaşı’dır ve aynı şekilde 6 Şubat’taki deprem de bir İstiklal Savaşı’dır. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’mizi sevenler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Türkler, Kürtler, Lazlar, Araplar, Çerkezler, Alevi arkadaşlarım, Sünni arkadaşlarım, Caferi arkadaşlarım, Şafi arkadaşlarım, her partiden arkadaşım, her siyasi düşünceden arkadaşım birleşti ve o hain darbe girişimine ‘dur’ dedi. İyi ki varsınız” dedi.

“Bugün 15 Temmuz’u unutturmamak için bu programı yapıyoruz”

15 Temmuz’un unutulmaması gerektiğine değinen Başkan Bahadır, “Bugün 15 Temmuz’u unutturmamak için bu programı yapıyoruz. ‘O gün yaşandı ve bitti, gitti’ değil. O gece ‘Sadece basit bir tiyatro, sadece basit bir darbe girişimi’ diyenlere karşı hiçbir şeyleriyle, sadece abdestlerini alarak evlerinden şortuyla, atkısıyla, terliğiyle dışarı çıkan insanlar var bu ülkede. Onların hiçbir beklentileri olmadı o gece. Sadece düşündükleri ülkemizin geleceğiydi. ‘Şimdi ölmezsek ne zaman öleceğiz?’ diyorlardı. İşte o geceden sonra herkes anladı. O hain FETÖ’cülerin 40 yıldır yaptıkları, tasarladıkları, taşeronların, dış güçlere karşı nasıl dimdik durduğumuzu Türkiye’deki hainler de anladı. Tüm dünya da anladı. İyi ki varsınız sevgili komşularım” diye konuştu.