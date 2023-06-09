Bahçelievler Belediyesi, 5-9 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde etkinlikler düzenlendi. Kuleli Parkı’nda yapılan kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl 5-9 Haziran tarihleri arasında kutlanan Dünya Çevre Haftası çerçevesinde Bahçelievler Belediyesi, toplumda çevre bilinci oluşturmak adına çeşitli etkinlikler düzenledi. “Çevreni Koru, Geleceğini Koru” sloganıyla başlayan etkinlik, Kuleli Parkı’nda gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte geri dönüştürülen malzemelerle yapılan sanat eserleri sergilendi. Atık camlarla yapılan “Alevde Cam Sanatı” atölyesi ziyaretçilerin akınına uğrarken, Ihlamur baskısı ve aromaterapi ürünlerinin stantları da beğeni topladı. Hareketli geçen etkinlik sırasında vatandaşlar, atık varillerden tasarlanmış bahçe mobilyalarında dinlenme fırsatı buldu. Etkinlikler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf sergisi ile devam etti. Daha sonrasında çocuklar için çuval ve okçuluk müsabakaları düzenlenirken dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Kutlamalar, Bahçelievler Gençlik Orkestrası konseri ve ikramlarla son buldu.

Kutlamalarda konuşan Bahçelievler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Kalkan, “Bahçelievler Belediyesi, üstlendiği sosyal belediyecilik misyonuyla komşularımıza ve yeni neslimize çevre bilinci aşılamayı kendine ilke edinmiştir. Bu çabalarımız aksamadan misliyle devam edecek” dedi.